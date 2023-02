Chelsea deixa 118 milhões de euros de fora da Liga dos Campeões

O Chelsea atualizou a lista de inscritos para a segunda fase da Liga dos Campeões e deixou de fora vários reforços, avaliados em 118,5 milhões de euros. Enzo e João Félix inscritos.

Depois de ter contratado oito reforços no mercado de inverno, o Chelsea viu-se com a possibilidade de inscrever apenas três jogadores para a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Posto isso, ficou a dúvida se jogadores como João Félix e Enzo Fernández, com passagens pelo futebol português, fariam parte da lista final.

Os londrinos inscreveram João Félix, Enzo Fernández e Mudryk na lista da prova milionária. De fora ficaram Aubameyang, David Fofana, Madueke, Andrey Santos, Slonina e Badiashile. Assim sendo, o Chelsea deixou de fora 118,5 milhões de euros em reforços fora da Liga dos Campeões.

O Chelsea defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final da Champions a 15 de fevereiro e 7 de março.