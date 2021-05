Chelsea derrota Real Madrid e vencedor da Champions será inglês

JN Ontem às 21:58 Facebook

O Chelsea venceu, esta quarta-feira, o Real Madrid, por 2-0, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e garantiu o passaporte para uma final inglesa, depois do Manchester City ter eliminado o PSG no dia anterior.

Depois da partida na capital espanhola ter terminado com uma igualdade a um golo, em Stamford Bridge, os "blues" impuseram-se e eliminaram os merengues da competição.

O avançado alemão Timo Werner adiantou os londrinos aos 28 minutos, com o médio inglês Mason Mount tirar todas as dúvidas a cinco minutos dos 90.

Na final, o Chelsea, carrasco do F. C. Porto nos "quartos", vai encontrar o Manchester City, que afastou os franceses do PSG (vitórias por 2-0 e 2-1), naquela que é a terceira decisão do título só com equipas inglesas. A mais recente foi em 2018/19, entre Liverpool e Tottenham, que terminou com a vitória dos "reds".

O Chelsea perdeu o título em 2007/08 para o Manchester United e conquistou o troféu em 2011/12 ao bater o Bayern Munique, ambos os jogos nas grandes penalidades. Já os "cityzens estreia-se na final da Champions.

O encontro que determinará o novo campeão europeu está marcado para 29 de maio, no Estádio Ataturk Olimpiyat, em Istambul, na Turquia