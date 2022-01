Chelsea e Liverpool empatam-se na luta pelo título

JN Hoje às 18:34 Facebook

Jogo marcado por várias ausências, devido à covid-19, acabou numa igualdade a dois golos que deixa o Manchester City mais isolado na liderança da Premier League.

O jogaço em Stamford Bridge, entre o Chelsea e o Liverpool, fez sorrir o... Manchester City. "Blues" e "reds" empataram a dois golos e voltam a perder terreno para o líder da liga inglesa, que passa a ter dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

Sem Jurgen Klopp no banco, por estar infetado com covid-19, tal como Alisson, Roberto Firmino e Matip, o Liverpool teve uma entrada demolidora, mas não conseguiu segurar a vantagem alcançada antes da meia-hora, graças aos golos de Mané e Salah, que formaram com Diogo Jota o trio atacante.

O Chelsea, que também não contou com Lukaku, de castigo devido a uma entrevista que caiu muito mal em Thomas Tuchel, reagiu e chegou ao empate nos últimos minutos da primeira parte, por Kovacic e Pulisic.

A segunda parte não teve a espetacularidade da primeira, nem golos, com o 2-2 a resistir até ao apito final.

Este empate deixa o Chelsea a 10 pontos do Manchester City e o Liverpool em terceiro lugar, com menos 11 pontos, e menos um jogo, do que a equipa de Pep Guardiola.