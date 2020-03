Chelsea em quarentena após Hudson-Odoi testar positivo ao Covid-19

Susana Silva Hoje às 10:05 Facebook

A equipa principal do Chelsea está de quarentena depois do ala Callum Hudson-Odoi ter testado positivo ao coronavírus na quinta-feira à noite, e as instalações do centro de treinos foram fechadas.

O jogador, de 19 anos, teve os primeiros sintomas na segunda-feira de manhã e esteve ausente do clube desde aí, tendo o resultado da análise sido conhecido na noite de quinta-feira.

"O pessoal do Chelsea que teve recente contacto próximo com o jogador nas instalações da equipa principal entrará agora em auto-isolamento em linha com as orientações do Governo e da Saúde Pública", avançou o clube, em comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais, continuando: "Isto inclui, inicialmente, toda a equipa sénior masculino, equipa técnica e vários elementos do staff".

Apesar do teste positivo, o clube adianta que o futebolista "estava bem e desejoso de regressar aos treinos assim que possível".

Os "blues" também fecharam outros dois edifícios do centro de treinos.