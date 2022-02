Chelsea encontra-se com Palmeiras na final do Mundial de Clubes

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

O Chelsea triunfou nas meias-finais do Mundial de Clubes, contra o Al-Hilal, de Leonardo Jardim (1-0), marcando assim encontro na final da prova com o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira. O jogo decisivo será no próximo sábado, às 16.30 horas.

Na primeira parte a superioridade do Chelsea fez-se sentir, tanto que tomou conta do jogo, enquanto os sauditas apenas se limitavam a defender, saindo em contra-ataques venenosos por Marega, Matheus Pereira ou Ighalo. Tanta insistência dos londrinos deu frutos pois, aos 32 minutos, Lukaku não tremeu na hora de atirar à baliza e levou a equipa em vantagem para o intervalo.

O reatamento fez muito bem ao Al-Hilal que voltou transfigurado, passando a dominar o jogo e a deixar o Chelsea em sentido. Valeu o guarda-redes Kepa para evitar o empate, em diversas ocasiões, para desespero dos adeptos do Al Hilal, que não conseguiram festejar nenhum golo.

No final, Leonardo Jardim disse que a equipa "deixou uma boa imagem do futebol saudita" e mostrou-se orgulhoso com a prestação dos jogadores.

O emblema britânico derrotou a equipa de Leonardo Jardim, mas agora terá pela frente outro português, Abel Ferreira, que tentará garantir mais um título para o clube brasileiro, no próximo sábado.