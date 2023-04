Chelsea já terá iniciado contactos com Ruben Amorim

O jornal britânico "The Guardian" avança, esta sexta-feira, que o Chelsea está mesmo interessado em contratar Ruben Amorim para liderar a equipa a partir de 2023/24 e que os blues até já terão iniciado conversações com o técnico português que, no entanto, não é o único candidato a suceder a Graham Potter.

Segundo a publicação, Amorim, Julian Nagelsmann (ex-Bayern de Munique) e Luis Enrique (ex-selecionador espanhol) são os favoritos a assumir o comando do Chelsea que, neste momento, está a ser orientado, de forma interina, por Frank Lampard.

O "The Guardian" destaca o facto de Ruben Amorim já ter referido várias vezes que está feliz no Sporting - clube com o qual tem contrato até 2026 - e não esquece que uma eventual mudança teria custos elevados, uma vez que o técnico tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Ruben Amorim foi contratado pelo Sporting em março de 2020, com os leões a pagaram 10 milhões de euros ao Braga - o valor da cláusula que o técnico tinha com os minhotos. Desde então, o treinador conquistou um campeonato nacional, uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga ao serviço dos leões.