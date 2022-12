Chelsea na corrida por Enzo Fernández 

Luis Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Ofertas podem ultrapassar a cláusula de 120 milhões, mas a transferência só será efetivada com acordo entre clubes

Enzo Fernández está no epicentro de todas as transferências na abertura do mercado de inverno. O médio das águias é seguido pelos principais clubes europeus, num processo liderado por Jorge Mendes, e a pressão está a subir sobre o Benfica, que já foi informado que pode receber ofertas de valores acima dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão.

O Chelsea, ao que apurámos, é um dos emblemas que já se mostrou interessado e existe outro clube da Premier League atento às movimentações. As águias não desejam vender o argentino em janeiro e estão a fazer tudo para suster o processo, mas não estão totalmente insensíveis ao quadro e, principalmente, ao desejo do jogador.