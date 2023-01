Chelsea não desiste de Enzo Fernández e Fernando Santos tem nova seleção

JN Hoje às 21:49 Facebook

O Benfica oficializou a saída de Henrique Araújo e em Inglaterra garantem que o Chelsea vai continuar a lutar pela contratação de Enzo Fernández. Fernando Santos é o novo selecionador da Polónia.

Benfica: Henrique Araújo vai atuar nos ingleses do Watford, do segundo escalão, até ao final da temporada, num empréstimo que não incluiu opção de compra. O atual líder da Liga acrescentou que "o contrato de cedência acertado com o clube inglês (Championship) não inclui cláusula de opção de compra". Na presente temporada, o ponta de lança, de 21 anos, contabiliza um total de dois golos em 14 encontros oficiais pela equipa principal das águias. Pelo conjunto secundário, soma quatro em seis partidas. No Watford, atualmente no último lugar do pódio do Championship, Araújo vai ser colega de equipa do português João Ferreira.

Ainda nos encarnados, o "The Guardian" o Chelsea mantém a convicção que poderá contratar Enzo Fernández para Stamford Bridge ainda durante o mercado de inverno e por um valor inferior aos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador.

Sporting: Ruben Amorim abordou ainda o alegado interesse do Sporting na contratação de Van Ewijk, vincando não haver "obsessão". "Temos alguns alvos, não só a pensar agora como no futuro. Poderão entrar. Sinceramente, não olho para a posição de lateral-direito como uma obsessão a contratar, porque conto com o Porro. Até agora não aconteceu nada. Depois vamos fazer a nossa observação. Isto está a mudar muito. Se olharmos em Portugal, as equipas estão agora a usar muito o 4x4x2. Vamos fazer essa avaliação e ver como jogaremos para o ano. Está tudo em aberto. Conto com Porro, Ricardo Esgaio, Travassos e Gonçalo Esteves. Depois logo se vê", afirmou.

​​​​​​Aston Villa: O futebolista colombiano Jhon Durán, de 19 anos, vai reforçar o plantel do Aston Villa, que o recrutou aos norte-americanos do Chicago Fire, oficializou hoje o clube londrino, sem divulgar os valores envolvidos na operação. O atacante sul-americano, que chegou a ser apontando pela imprensa especializada ao Benfica, anotou oito golos em 28 jogos ao serviço da equipa de Chicago durante a época de 2022. "Tenho muita vontade de trabalhar no duro e dar tudo à equipa para vencer. Espero poder jogar em breve. Jogo com muita paixão, sou dedicado e tenho fome de vitórias", lançou Durán, que conta com três internacionalizações pela Colômbia, mostrando-se entusiasmado por chegar "à liga mais importante do mundo" e ansioso por se estrear a marcar.

Polónia: Fernando Santos, campeão europeu em 2016 com Portugal, vai ser o novo selecionador da Polónia, anunciou o presidente da Federação daquele país. Cezary Kulesza publicou, na rede social Twitter, uma fotografia com o antigo selecionador de Portugal, entre 2014 e 2022, e da Grécia, entre 2011 e 2014, campeão europeu e da Liga das Nações, após a própria federação ter dado conta da apresentação do novo selecionador nacional. "Até amanhã, na conferência no Estádio Nacional", pode ler-se na legenda da fotografia. A apresentação do treinador está marcada para as 13 horas locais (12 horas em Lisboa) no Estádio Nacional Kazimierz Górski, casa da seleção polaca. Santos, de 68 anos, substitui no cargo Czeslaw Michniewicz, que conduziu a seleção polaca no Mundial2022, no Qatar, no qual acabou por ser eliminada nos oitavos de final pela França, finalista vencido da competição.

Basaksehir: O atual terceiro classificado do campeonato turco anunciou a contratação do central português Edgar Ié, que assinou um contrato válido por época e meia, ou seja, até junho de 2024. O atelta fez a formação no Sporting e estava sem clube desde janeiro de 2022, quando rescindiu contrato com o Trabzonspor, também da Turquia, poucos dias após ter sido operado a uma lesão grave num joelho. O central conta ainda com uma internacionalização AA, frente à Arábia Saudita, no estádio do Fontelo, em Viseu, quando Fernando Santos o lançou em campo, aos 55 minutos, a render Pepe, além de 12 nos sub-21, 14 nos sub-20, nove nos sub-19, quatro na seleção olímpica, duas nos sub-18, e uma na seleção B.