Chelsea nega insultos e acusa dragões de "truques sujos"

O F. C. Porto e Chelsea continuam a trocar acusações no rescaldo do encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira são os ingleses a dizer que os insultados foram eles.

Em declarações ao jornal "The Telegraph", os "blues" negaram que o treinador alemão Thomas Tuchel tenha insultado Sérgio Conceição no final do encontro e dizem ter ficado chocados com comportamento dos azuis e brancos, que definem como um dos piores que enfrentaram na última década em jogos da UEFA ou em Inglaterra, anotando que os insultos foram dirigidos a jogadores, oficiais e elementos do staff .

Apesar de o Chelsea dificilmente apresentar queixa ao organismo que gere o futebol europeu, este pode abrir na mesma uma investigação aos dragões.

Na zona de entrevistas rápidas, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, acusou o técnico do Chelsea de o ter insultado no final do encontro, o que é negado pelo porta-voz do clube inglês.

O responsável pela comunicação dos "blues" salienta que os azuis e brancos usaram "truques sujos" e que "tentaram provocar" sempre que tiveram "oportunidade", frisando que treinador, adjuntos, jogadores e staff foram "alvo de abuso verbal".

"Os jogadores e staff, a quem foi pedido pelos jogadores do Porto no final do jogo para trocarem camisolas, receberam abusos verbais quando lhes pediram para esperarem para fazerem a troca quando toda a gente estivesse no túnel de acesso aos balneários", relata o porta-voz, anotando que tal atitude terá contribuído para alguma confusão no relvado.

Segundo os ingleses, o mau comportamento dos portistas estendeu-se aos camarotes onde estavam os dirigentes de ambos os clubes.