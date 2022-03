Chelsea pede que jogo da Taça de Inglaterra se jogue à porta fechada

JN Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Londrinos não podem vender bilhetes para o jogo com o Middlesbrough, do segundo escalão inglês, e acreditam que a integridade da prova pode ficar em xeque. Encontro realiza-se no sábado.

Impedido de vender bilhetes, devido às sanções aplicadas pelo Governo britânico ao dono do clube, Roman Abramovich, motivadas pela guerra na Ucrânia, o Chelsea pediu à Federação inglesa de futebol que o jogo com o Middlesbrough, dos quartos de final da Taça de Inglaterra, seja disputado à porta fechada.

Os londrinos, que continuam a competir nas provas inglesas sob licença especial, que limita os gastos à cobertura de despesas correntes, estão impedidos de vender bilhetes para os jogos em casa e fora, o que, defendem em comunicado, pode colocar em causa a "integridade desportiva" na eliminatória com o "Boro".

"É importante que a competição continue, mas pedimos à Federação que o jogo se realize à porta fechada. Compreendemos que isso terá um forte impacto nos adeptos do Middlesbrough e nos nossos adeptos que já tinham comprado bilhete para o jogo antes das sanções, mas acreditamos que esta é a forma mais justa de proceder nas atuais circunstâncias", defendem os responsáveis do Chelsea.

O encontro dos quartos de final da Taça de Inglaterra realiza-se no próximo sábado, no estádio Riverside, em Middlesbrough. A equipa do Championship, onde atua o ex-leão Andraz Sporar, já eliminou o Tottenham e o Manchester United na atual edição da prova.

Na quarta-feira, os londrinos decidem o futuro na Liga dos Campeões diante do Lille, que derrotou na primeira mão dos oitavos de final por 2-0.