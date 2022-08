Chelsea pensa em Pepê e Rafael Leão para reforçar o ataque

JN Hoje às 10:25 Facebook

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, quer reforçar o ataque dos "blues" e colocou Pepê, do F. C. Porto, e o internacional português Rafael Leão, do AC Milan, na lista de potenciais alvos a atacar.

O Chelsea já gastou mais de 200 milhões de euros nesta janela de mercado, mas Thomas Tuchel ainda não está satisfeito com o plantel à sua disposição.

O treinador alemão pretende reforçar as posições do ataque, para colmatar as saídas de Romelu Lukaku (Inter) e Timo Werner (Leipzig), e entregou aos responsáveis londrinos uma lista de alvos que inclui os nomes de Pepê e Rafael Leão.

Ambas as possibilidades obrigarão os "blues" a abrirem os cordões à bolsa. No caso de Pepê, o F. C. Porto aponta à cláusula de rescisão, de 70 milhões de euros, como única forma de negociar o brasileiro. Já o AC Milan pede qualquer coisa como 100 milhões de euros por Rafael Leão, eleito o melhor jogador da Serie A, na época passada.

A lista de potenciais reforços do Chelsea inclui ainda os nomes de Anthony Gordon (Everton) e Aubameyang (Barcelona).