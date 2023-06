Chelsea recua por Ugarte e PSG volta a meter-se na corrida

Médio uruguaio tem a transferência para Inglaterra em risco. Destino, agora, poderá passar pelo campeão francês. Mas o processo ainda não está fechado.

Ugarte esteve perto de ser oficializado como reforço do Chelsea, mas o clube inglês recuou na pretensão de contratar o médio do Sporting, confirmou o JN, abrindo espaço para que o PSG entrasse na corrida e ganhasse uma posição mais vantajosa do que o rival londrino.

Numa primeira instância, a proposta do clube inglês agradava mais ao Sporting, que se dispunha a pagar os custos de intermediação e o mecanismo de solidariedade num negócio que ascendia a 60 milhões de euros. Desse montante, a SAD receberia 42 milhões, enquanto o restante seria para o Famalicão e com o Fénix, clube uruguaio, a garantir três milhões.

Na sequência desse processo, os jornais L' Equipe e The Mirror deram ainda uma informação adicional de que o Chelsea ficaria com uma participação na SAD do Sporting, o que ajudaria nas negociações. No entanto, o clube inglês voltou atrás e o PSG está agora melhor posicionado para garantir a contratação do médio uruguaio. Além disso, parece disposto a oferecer um salário melhor do que inicialmente tinha proposto, o que também agrada ao jogador.