Chelsea tenta derradeiro ataque a Enzo 

Clube londrino não desiste do médio argentino e procura negociar. SAD mantém a posição.

​​​O Chelsea não desiste de tentar levar Enzo Fernández, neste mercado de janeiro. Os "blues" já fizeram saber às águias que estão dispostos a uma derradeira tentativa de entendimento para garantir o médio, numa informação lançada pela imprensa internacional e confirmada pelo JN.

O interesse dos londrinos sempre foi forte e surgiu personificado numa proposta ao nível da cláusula de rescisão (120 milhões de euros), mas com pagamento faseado. As águias recusaram, mas nem isso foi suficiente para os dissuadir de tentar um último forcing pelo argentino. O facto do clube de Londres ter falhado a contratação do médio Moises Caicedo (Brighton recusou oferta de 62 milhões) sustenta também parte da derradeira tentativa para chegar a Enzo.