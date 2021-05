Chelsea vai passar a ter adeptos nas reuniões da Direção

JN Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da confusão provocada pela vontade de integrar a Superliga europeia, os "blues" tomam uma medida inédita para que os adeptos tenham voz nas decisões do clube.

O Chelsea anunciou, esta terça-feira, que as reuniões de Direção vão passar a contar com representantes dos adeptos. A novidade surge dias depois da contestação popular, e massiva às intenções do clube em integrar uma eventual Superliga europeia, com centenas de pessoas a acorrer a Stamford Bridge para mostrar o desagrado com a decisão tomada sem consentimento dos adeptos.

"A partir de 1 de julho, haverá presença de adeptos nas reuniões de Direção. Três adeptos, escolhidos mediante um processo de seleção, serão parte das reuniões de maneira a que o sentimento dos adeptos seja considerado nas decisões tomadas pelo clube", lê-se no comunicado.

A nota adianta que os representantes serão escolhidos no início de cada época e que o objetivo é que essa representação seja "inclusiva e diversa". Os representantes, que deverão participar em cerca de quatro reuniões por ano, estão sujeitos a um acordo de confidencialidade.