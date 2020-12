Chelsea vence e sobe provisoriamente à liderança da Premier League

JN/Agências Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Chelsea venceu, este sábado em casa, o Leeds United por 3-1, depois de ter estado em desvantagem desde cedo no marcador, ascendendo provisoriamente ao primeiro lugar da Liga inglesa.

O ponta-de-lança inglês Patrick Bamford fez o primeiro golo do jogo logo aos quatro minutos, para o Leed United, mas a formação londrina respondeu aos 28 pelo avançado francês Olivier Giroud, que tinha feito há poucos dias um póquer no duelo da Liga dos Campeões contra o Sevilha.

Os golos da vitória do Chelsea nesta partida da 11.ª jornada da Premier League chegaram na segunda parte, através do defesa francês Kurt Zouma, e do médio norte-americano Christian Pulisic, aos 61 e 90+3 minutos, respetivamente.

Com os três pontos arrecadados, a turma orientada por Frank Lampard sobe provisoriamente à liderança do campeonato inglês, com 22 pontos em 11 jogos, podendo ser ultrapassada pelo Tottenham, de José Mourinho, e pelo Liverpool, de Diogo Jota, que jogam no domingo frente ao Arsenal e ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, respetivamente.

Já o Leeds United, que hoje teve o ex-benfiquista Hélder Costa no banco, é 13.º com 14 pontos.

Nos outros jogos do dia em Inglaterra, o Manchester United venceu o West Ham por 3-1, com três golos na segunda parte a darem a quarta vitória seguida à formação de Bruno Fernandes.

O Manchester United ultrapassou o adversário de hoje na classificação e é quarto com 19 pontos em dez jogos (tem uma partida em atraso), enquanto o West Ham segue em sétimo com 17 pontos em onze jornadas.

Já o City venceu o Fulham por 2-0, seguindo na quinta posição (18 pontos em 10 jogos).

No primeiro jogo do dia, o Burnley empatou a um golo com o Everton e mantém-se no penúltimo lugar da tabela, com seis pontos, mais cinco do que o último classificado, que é o Sheffield United, que ainda não somou qualquer vitória.