Chelsea vence e ultrapassa Tottenham

O Chelsea ascendeu ao quinto lugar da Liga Inglesa, antes ocupado pelo Tottenham, depois de ter vencido o West Ham, por 3-0, no encerramento da 14.ª jornada,

Thiago Silva, aos 10 minutos, e um bis de Tammy Abraham, aos 78 e 80 minutos, deram aos "blues" o triunfo caseiro sobre o vizinho de Stratford.

Com este desfecho, o Chelsea ascendeu ao quinto lugar, com 25 pontos, ultrapassando na tabela o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, que no dia anterior tinha perdido, em casa, com o Leicester (2-0), Southampton e Manchester City.