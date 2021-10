Chelsea vence Norwich e reforça liderança com maior goleada na Liga inglesa

JN/Agências Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Chelsea "atropelou" este sábado o Norwich, último classificado, por 7-0, em jogo da nona jornada da liga inglesa de futebol, que serviu para reforçar a liderança dos blues, detentores do melhor ataque e defesa da prova.

Poucos dias depois de golear os suecos do Malmo na Liga dos Campeões (4-0), a equipa londrina, mesmo sem os goleadores Lukaku e Timo Werner, ou o médio Pulisic, todos lesionados, foi avassaladora.

Mason Mount foi o homem do jogo, com um hat-trick (golos aos oito, 85, de grande penalidade, e 90+1 minutos), num encontro em que tudo parecia demasiado simples e a equipa já vencia por 3-0 ao intervalo.

Hudson-Odoi (18 minutos), Reece James (42) e Ben Chilwell (57) também inscreveram o nome na lista dos marcadores, numa goleada, a maior da época de todas as equipas da Liga inglesa, ainda com um autogolo, de Maximillian James Aarons, aos 62.

A expulsão de Gibson, com duplo amarelo, aos 65 minutos, ajudou também a que os comandados de Tomas Tuchel tornassem o pesadelo do Norwich ainda maior.

O resultado reforça a liderança do Chelsea, com 22 pontos, mais quatro do que o Liverpool, que no domingo visita o Manchester United.