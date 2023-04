Chelsea volta a apontar a mira a Ruben Amorim

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 19:26 Facebook

Direção do Chelsea procura um novo treinador para a equipa londrina, depois de anunciar a saída de Graham Potter no domingo.

No seguimento da derrota por 2-0 em Stamford Bridge, frente ao Aston Villa, que deixou os blues no 11º lugar da Premier League, o treinador inglês foi despedido, apenas seis meses depois de assumir o cargo, e a administração do Chelsea procura um sucessor. O espanhol Bruno Saltor, que fazia parte da equipa técnica de Potter, vai assumir interinamente a liderança do conjunto, até ser contratado um novo treinador.

De acordo com vários meios de comunicação britânicos, Ruben Amorim é um dos nomes considerados por Todd Boehly, de uma lista que inclui ainda treinadores como Marco Silva, Mauricio Pochettino e Luis Enrique. O técnico dos leões já foi apontado, no início da época, ao comando do Chelsea, aquando da saída de Thomas Tuchel.

No topo da lista, diz o jornalista Fabrizio Romano, está Julian Nagelsmann. O treinador alemão encontra-se livre para assinar contrato, depois de ter sido dispensado pelo Bayern de Munique na semana passada, e será a prioridade da Direção do Chelsea para assumir o cargo.