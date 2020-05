JN Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional espanhol Chema Rodríguez é o novo treinador de andebol do Benfica, sucedendo ao português Carlos Resende, anunciaram esta quarta-feira as águias.

"Começámos a ver qual seria o melhor cenário para o futuro treinador do Benfica e a escolha recaiu num grande ex-atleta, um dos melhores praticantes de andebol do mundo, o Chema, um treinador espanhol que está a trabalhar também com a seleção da Hungria, já no Europeu fez um excelente trabalho, e foi essa a opção que tomamos", afirmou o vice-presidente benfiquista Domingos de Almeida Lima.

José Maria Rodríguez Vaquero, conhecido por Chema Rodríguez, esteve presente no Europeu de andebol como selecionador adjunto da Hungria.