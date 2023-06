Cher Ndour sai a custo zero e ruma ao PSG

Nuno Vieira Rodrigues 13 Junho 2023 às 23:00 Facebook

Debandada da geração Youth League prossegue com a saída do médio. Rejeitou a renovação

Ndour vai deixar as águias para rumar ao Paris Saint-Germain (PSG). O médio italiano vai prosseguir a carreira na capital francesa, depois do contrato que o ligava ao emblema encarnado ter terminado no final da temporada.

Ndour, que chegou à Luz em 2020, proveniente da Atalanta, a custo zero, recusou as propostas de renovação apresentadas pelo Benfica e sai do clube da mesma forma com que entrou: com o rótulo de jogador livre. O PSG, atento, ganhou a corrida.