Chermiti continua de fora no Sporting em semana de preparação do dérbi

O avançado Youssef Chermiti voltou, esta terça-feira, a falhar o treino do Sporting, em semana de preparação para o dérbi de domingo com o Benfica, da 33.ª jornada da Liga de futebol.

Chermiti já tinha falhado o jogo de sábado com o Marítimo, que os leões venceram por 2-1, e o treino de domingo, depois de ter apresentado queixas de uma lombalgia.

O avançado mantém-se de fora das opções de Rúben Amorim, juntamente com os lesionados Jovane Cabral e St. Juste.

Na sessão de treino de hoje na Academia de Alcochete, depois de um dia de folga, o treinador leonino contou com o defesa Chico Lamba, jogador que tem efetuado a época entre os juniores, os sub-23 e a equipa B, mas tem também um jogo pela equipa principal.

O Sporting prossegue, na quarta-feira, a preparação para o dérbi de domingo (20.30 horas), com uma sessão agendada para as 10.30 horas.

A equipa leonina é quarta classificada no campeonato, com 70 pontos, a quatro do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Benfica lidera a competição, com 83 pontos, e pode nesta ronda sagrar-se campeão.