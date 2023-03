Chermiti e o jogo com o Arsenal: "Liguei à família para não acharem que era mentira"

JN Hoje às 10:35 Facebook

Chermiti estreou-se com a camisola do Sporting, frente ao Benfica, em janeiro, e vive um sonho desde aí. Em Londres, na partida com o Arsenal, que qualificou os leões para os quartos de final da Liga Europa, fez um telefonema emocionado à família.

"Não estava a acreditar que estava no Emirates Stadium, até liguei antes do jogo para eles não acharem que era mentira [risos]. O jogo, o golo do Pedro Gonçalves e os penáltis foram muito marcantes para mim", afirmou ao jornal "Sporting".

Em 15 de janeiro, fez o primeiro jogo pela sua equipa. "Fiquei muito feliz. Nem consigo descrever muito bem o momento em que o míster me chamou quando estava a aquecer. Quando cheguei ao balneário e, depois, em casa com os meus familiares é que parei para pensar. Percebi que tinha concretizado um dos meus sonhos de criança".

Já o primeiro golo aconteceu frente ao Rio Ave: "Foi mais um momento para o qual não tenho palavras para descrever. Estava 0-0 e marquei já nos minutos finais. Foi muito bom ter dado a vitória à equipa e ter sido o homem do jogo. Eu sabia que, mais tarde ou mais cedo, o golo ia aparecer, mas não sabia que ia ser"

Chegou a Alcochete com apenas 12 anos e a adaptaçâo não foi fácil. "Tive momentos difíceis. Fiz captações no Sporting em dezembro de 2016 e o sr. Aurélio Pereira falou logo connosco. Queria que eu estivesse em Janeiro em Lisboa. Disse logo que queria vir e tivemos de decidir em família. Não me arrependo, mas só quando vim para cá é que comecei a perguntar se era mesmo isto que eu queria, se ia dar certo. Os primeiros meses foram complicados, mas essa fase fez-me bem para ser hoje o homem que sou e ter a maturidade que tenho".

O primeiro treino com a equipa principal ocorreu em 2020. "Nessa noite, quase não dormi. O míster ajudou-me a não criar expectativas e a não pensar se ficaram a gostar de mim. O Sporting gere bem esse processo e prepara-nos para o futuro. Não há muitos clubes em Portugal e na Europa que apostem nos jovens como o nosso clube aposta".

O avançado, de 18 anos, é filho de pai tunisiano mas deseja jogar pela equipa das quinas. "Em termos de selecção, Portugal é a prioridade. Já fui contactado pela Tunísia, mas estou focado em Portugal, com quem quero ganhar títulos", realçou. No passado recente, Chermiti representou as seleções lusas de sub 15, sub 16, sub 18 e sub 19.