Chermiti não encontra a baliza desde fevereiro

Jovem ponta de lança está em jejum desde que prolongou o contrato até 2027. Soma dois golos.

O avançado Chermiti tem sido aposta de Ruben Amorim, mas, apesar de se destacar no trabalho de pressão e nos duelos físicos com os defesas adversários, não está a conseguir ajudar a equipa leonina com golos.

Youssef Chermiti marcou pela última vez a 12 de fevereiro, na 20.ª jornada, na derrota, por 2-1, em Alvalade, frente ao F. C. Porto, sendo que, na ronda anterior, em Vila do Conde, no encontro com o Rio Ave, foi o herói dos leões, por ter garantido, aos 84 minutos, a vitória dos verdes e brancos.