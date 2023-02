Chermiti renova com o Sporting e fica com cláusula de 80 milhões de euros

O avançado Youssef Chermiti renovou com o Sporting até 2027.

Das boas exibições à renovação contratual. Youssef Chermiti prolongou o vínculo com o Sporting até 2027 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, confirmou esta sexta-feira o clube leonino.

Chermiti tem sido aposta regular de Ruben Amorim nas últimas semanas, tendo-o lançado contra o Benfica logo no primeiro jogo pela equipa principal. Aí, Amorim revelou que não "iria buscar" nenhum avançado caso o português renovasse.

Ambas as partes continuaram a negociar e o atacante manteve-se opção regular para o treinador português, tendo-se destacado contra o Braga, onde fez uma assistência, e com dois golos marcados a Rio Ave e F. C. Porto.

"É um sentimento inexplicável renovar com o clube que me deu tudo desde que cheguei. É aqui que quero jogar. Posso prometer aos adeptos muito trabalho, espero dar-lhes muitas alegrias. É um sonho de miúdo estrear-me numa liga como a portuguesa, ainda por cima pelo Sporting , que é o clube em que me formei. É uma sensação inexplicável", disse Chermiti, aos meios do Sporting.