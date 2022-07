Chico Lamba renova com o leão até 2024

O defesa Chico Lamba prolongou a ligação com o Sporting até 2024.

Internacional jovem por Portugal, o defesa central, de 19 anos, encontra-se a fazer a pré-época com a equipa de Ruben Amorim, de modo a tentar agarrar um lugar no eixo defensivo leonino, para a temporada 2022/23.

Lamba representa o Sporting há nove anos e mostrou-se feliz pela renovação, que representa um claro sinal de que os responsáveis verdes e brancos acreditam no potencial do defesa. "Estar neste clube é uma honra. Cheguei aqui com dez anos, é como uma casa para mim. É um orgulho renovar e continuar mais uns anos na Academia. O objetivo de todos os jovens jogadores da Academia é chegar à equipa principal, e é também o meu. Vou continuar a trabalhar para isso", disse Chico Lamba.

Na temporada passada realizou 21 jogos pela equipa B e sete pelos juniores.