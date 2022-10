Chicotada desperta minhotos vorazes

José Pedro Gomes Ontem às 23:02 Facebook

Na estreia do técnico João Pedro Sousa, Famalicão goleou pantera dócil que não fez jus ao estatuto de equipa sensação.

O efeito da chicotada psicológica já se fez sentir em Famalicão. No regresso ao banco minhoto, o técnico João Pedro Sousa teve uma estreia de sonho, impondo uma goleada (4-0) sobre o Boavista sensação. Os locais, que vinham de três derrotas, e até esta jornada tinham apenas um golo marcado em sete jogos, quadruplicaram a sua produção, perante umas panteras demasiado dóceis, que quebraram a série de três triunfos.

A partida até começou com um falhanço de Puma Rodríguez, que rematou ao lado, quando tinha a baliza à mercê. O lance assustou as panteras, que concentram atenções a defender, perante um adversário mais pressionante, mas que só teve contundência perto da meia-hora. Na sua primeira redenção, Puma Rodríguez assistiu o cabeceamento de Ivo Rodrigues para o 1-0. O Boavista tentou, então libertar amarras, mas com um futebol inconsequente, expôs-se aos contra-golpes dos minhotos, que perto do intervalo chegaram ao segundo golo, desta feita com o próprio Puma a marcar.