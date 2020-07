Nuno Barbosa Hoje às 08:35 Facebook

Depois de Bruno Lage, Custódio também saltou fora. Dos 18 treinadores que iniciaram a época no principal escalão, só sete resistem.

Desde 2016/17 que não se via nada parecido. Desta feita, a época ainda nem sequer acabou, mas a dança das cadeiras de treinadores da Liga está bastante agitada. Em apenas dois dias, os recentes resultados ditaram mais duas mudanças no comando técnico de clubes do principal escalão do futebol português.