Chidozie deixa F. C. Porto e ruma ao Boavista

O clube axadrezado anunciou, este sábado, a contratação do defesa central Chidozie, que termina contrato com os dragões em junho de 2021.

O Boavista não divulgou os contornos do negócio, mas tudo indica tratar-se de um empréstimo por parte do F. C. Porto, sendo que, estando a entrar no último ano de contrato, o nigeriano poderá, depois, estender a ligação ao clube do Bessa.

"Estou muito contente por estar aqui no Boavista e espero o vosso apoio nesta próxima época. Força, panteras", afirmou Chidozie, no vídeo de apresentação publicado pelo Boavista.

O central foi contratado pelo F. C. Porto em 2014/15 para alinhar nos juniores, tendo sido emprestado a Nantes (2017/18), Rizespor (18/19) e Leganés (2019/20).

Chidozie foi o segundo central apresentado em dois dias pelo Boavista, assegurada que foi, na sexta-feira, a contratação do campeão do Mundo pela França, Adil Rami.