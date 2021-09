Chidozie emprestado pelo Boavista ao Alanyaspor

JN/Agências Hoje às 21:11 Facebook

O internacional nigeriano Chidozie foi emprestado pelo Boavista aos turcos do Alanyaspor até ao final da época, com opção de compra.

O defesa, de 24 anos, disputou 29 jogos na época passada, estando cedido pelo F. C. Porto, que chegou a incluir no último relatório e contas uma verba de cinco milhões de euros associada à cláusula de opção exercida nesse negócio pelos axadrezados.

De acordo com a imprensa local, o Alanyaspor investiu idêntico montante para contratar Chidozie, que ainda jogou três vezes pelo Boavista em 2021/22, mas assinou no derradeiro dia do mercado de transferências na Turquia pelo 13.º terceiro do escalão principal, cujo plantel tem os portugueses Marafona, João Novais e Daniel Candeias.

O central esteve envolvido recentemente nos compromissos da seleção da Nigéria e disputou os 90 minutos na vitória em Cabo Verde (2-1), na terça-feira, em encontro da segunda jornada do Grupo C da zona africana de qualificação para o Mundial2022.

Chidozie concluiu a formação no F. C. Porto e representou as equipas principal e B, conquistando uma edição da 2.ª Liga (2015/16) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2018), além de ter acumulado cedências aos franceses do Nantes (2017/18), aos turcos do Caykur Rizespor (2018/19) e aos espanhóis do Legánes (2019/20).