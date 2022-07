Chidozie já treina com plantel do Boavista

Hoje às 11:41 Facebook

O internacional nigeriano Chidozie integrou, esta terça-feira, pela primeira vez, os trabalhos de pré-época do Boavista, completando o plantel de 30 jogadores sob a orientação do treinador Petit, num treino parcialmente aberto aos jornalistas.

Autorizado a apresentar-se mais tarde, a presença no relvado do central, de 25 anos, recém-chegado do empréstimo aos turcos do Alanyaspor, sobressaiu durante a sessão matinal dos axadrezados, realizada no complexo anexo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Vinculado até junho de 2025, Chidozie ainda jogou três vezes pelo Boavista em 2021/22, antes de contabilizar 22 partidas e um golo em Alanya, sem que o quinto colocado da última edição do campeonato da Turquia tivesse ativado a cláusula de compra do passe.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, os 27 atletas de campo realizaram corrida e exercícios com bola, ao passo que os guarda-redes Rafael Bracali, João Gonçalves e Tomé Sousa, da equipa de sub-17, evoluíram noutra zona do terreno.

À parte do restante plantel esteve a trabalhar o médio Miguel Reisinho, que está ausente da competição desde outubro de 2021, quando voltou a sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, praticamente um ano após ter enfrentado uma rotura na mesma zona.

Ausente continua o ala direito brasileiro Nathan, que testou positivo à covid-19 antes da viagem para Portugal e, de acordo com a imprensa, deve voltar ao país através do Athletico Paranaense, comandado pelo antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari.