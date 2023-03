Chile foi ao rubro na redenção de Nicolas Jarry

Rui Almeida Santos Hoje às 13:06 Facebook

O tenista chileno esteve suspenso durante onze meses, em 2020, após ter acusado positivo num controlo antidoping. No último fim de semana, venceu o segundo torneio ATP da carreira, logo o Open do seu país, onde nunca tinha ganho sequer um encontro até então.

Assim que a bola devolvida por Tomas Etcheverry ficou na rede, no ponto que decidiu a final do Open de Santiago, Nicolas Jarry soltou um grito há muito cravado seu âmago. Empolgado pelo público, em completo êxtase, que encheu o court central do Club Deportivo Universidad Catolica, na capital do Chile, cerrou o punho e exorcizou todos os fantasmas que, há três anos, colocaram a sua carreira em suspenso.

Em janeiro de 2020, com 24 anos, acusou positivo a duas substâncias proibidas pela Federação Internacional de Ténis (ITF), ligandrol e stazonol, num teste antidoping realizado durante as Davis Cup Finals, em Madrid.

Jarry, que deu nas vistas enquanto júnior, era, por essa altura, o número 78 no ranking ATP e até já tinha conquistado um torneio no circuito profissional, o Open da Suécia, em Bastad.

O tenista chileno defendeu-se apontando a uma possível "contaminação cruzada" num suplemento vitamínico como justificação para o teste positivo, sublinhando que as quantidades das substâncias detetadas eram "tão pequenas que dificilmente tiraria proveito delas".

Rafael Nadal defendeu-o publicamente, garantindo ter "100% de certeza" de que Jarry "não tomou qualquer tipo de substância ilícita de forma voluntária", e o chileno conseguiu prová-lo, mas nem assim evitou uma suspensão de onze meses.

Quando voltou a poder competir, em novembro de 2020, fez uma autêntica travessia no deserto, entre torneios Challenger e do ITF, conseguindo aqui e acolá alguns convites para integrar os quadros de torneios do circuito ATP.

A primeira vitória após a suspensão surgiu três meses depois, no torneio de Córdoba, na Argentina, diante do espanhol Jaume Munar, o mesmo que derrotou nas meias-finais do Open de Santiago, no último fim de semana.

Dois anos volvidos, e de regresso ao top 100 da hierarquia mundial, Nicolas Jarry (52.º) começou por dar nas vistas no Open do Rio de Janeiro. Ultrapassou a fase de qualificação e só caiu nas meias-finais, às mãos de Carlos Alcaraz (2-1), a quem conseguiu roubar o primeiro set. Pelo caminho, superou o italiano Lorenzo Musetti, o espanhol Pedro Martínez e o vencedor do último Estoril Open, o argentino Sebastian Baez.

Uma semana depois, Jarry acabaria mesmo por conquistar o segundo torneio da carreira, e logo em casa, num Open onde, até à última edição, nunca tinha conseguido vencer sequer um encontro.

No caminho para a final, virou o resultado em três duelos, entre os quais o da final, frente ao argentino Tomas Etcheverry, que venceu pelos parciais de 6-7, 7-6 e 6-2.

Na consagração, pegou no filho ao colo e levou-o consigo para a entrevista que se seguiu à simbólica conquista. O ternurento momento correu o mundo, tornando-se num final perfeito para uma história inspiradora.