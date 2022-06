Chinelo de Messi com bandeira do Brasil faz furor

O craque argentino, que está de férias em Ibiza, tirou uma foto na praia com um fã, mas o que chamou mais a atenção foi o calçado do jogador do PSG. Imagens publicadas nas redes sociais tornam-se virais.

De férias em Ibiza, Lionel Messi foi protagonista, neste fim de semana, de um episódio que está a dar que falar nas redes sociais. Uma foto do futebolista argentino com um fã ganhou inusitada amplitude, dado que um dos chinelos que estava a usar, de uma conhecida marca de calçado brasileira, continha precisamente uma bandeira do... Brasil.

A gozar férias na companhia de Luis Suárez e Cesc Fàbregas, ex-colegas do astro argentino no Barcelona, Messi acedeu a ser fotografado na praia.

O pormenor da bandeira acabaria por rapidamente ultrapassar a esfera do círculo de amizades do adepto e tornar-se viral, dadas as conhecidas rivalidades entre o Brasil e a Argentina.