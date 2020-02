China joga na Tailândia dois jogos de qualificação para o Mundial 2022

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

A China vai disputar na Tailândia dois jogos da zona asiática de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, em março, devido ao surto de coronavírus Covid-19 no país.

A China devia receber as Maldivas a 26 de março e a 31 do mesmo mês viajava para Guam, território controlado pelos Estados Unidos, mas com o surto de coronavírus em Wuhan foi forçada a mudar o jogo em casa para terreno neutro.

A FIFA informou esta sexta-feira que os dois encontros a disputar no final de março pela seleção chinesa serão realizados em Buri Ram, na Tailândia, "dada a situação atual no contexto do surto de coronavírus" e "após consulta às respetivas associações".

A seleção chinesa está em segundo lugar do grupo A, com sete pontos em quatro jogos, atrás da invicta Síria, que soma por vitórias todos os cinco jogos realizados. O primeiro classificado apura-se para a fase seguinte e o segundo pode também ter acesso.

A China tem ainda previsto receber as Filipinas e a Síria, em 03 e 08 de junho, respetivamente, mas muitos jogos e competições desportivas têm sido cancelados, adiados ou remarcadas para outros países, desde que o vírus surgiu em Wuhan, no final de 2019.

O surto do coronavírus (Covid-19) matou 2.236 pessoas na China continental, segundo a Comissão de Saúde da China, tendo morrido ainda três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

O coronavírus já infetou mais de 75 mil pessoas a nível mundial.