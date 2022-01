Chinês Guo Tianyu reforça ataque do Vizela

Vitor Jorge Oliveira Hoje às 14:10 Facebook

O avançado chinês Guo Tianyu é reforço do Vizela até final da temporada, por empréstimo do Shandong Taishan, atual campeão chinês.

Guo Tianyu tem 22 anos e, no último campeonato, foi considerado o melhor jogador jovem. Deu o seu contributo com dez golos na caminhada que levou o Shandong à conquista do troféu.

Jogador possante e de elevada estatura (1,92 metros), Guo Tianyu foi ainda nomeado para melhor jogador do último campeonato. Em Portugal, o jovem avançado representou o Oriental Dragon nos escalões de formação.