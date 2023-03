Chiquinho aponta ao jogo 100 no clássico

Luís Antunes Hoje às 00:27 Facebook

Médio assumiu protagonismo após a saída do argentino Enzo Fernández. Vai entrar no último ano de contrato.

Chiquinho cumpre a terceira época no clube da Luz e vai atingir a centena de jogos pelas águias no clássico com o F. C. Porto, agendado para a próxima sexta-feira, dia 7. Uma marca significativa para um futebolista que ganhou papel preponderante depois da saída de Enzo Fernández para o Chelsea. O criativo passou a ser a solução preferida do treinador para desempenhar a função no eixo central do meio-campo.

Após o adeus de Enzo, Chiquinho retribuiu a confiança do técnico que o chamou para oito dos nove jogos da equipa, sendo titular em sete. De elemento com papel secundário na primeira fase da época, o futebolista, de 27 anos, passou para titular indiscutível, tendo cumprido dentro de campo e agradado ao treinador que lhe teceu vários elogios.