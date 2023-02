Chiquinho continua a fazer de Enzo 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Schmidt inventou substituto de Enzo no plantel e Gonçalo Ramos está recuperado.

Desde a saída de Enzo Fernández que Chiquinho assumiu a posição do argentino ao lado de Florentino Luís e, ao que o JN apurou, Roger Schmidt está muito satisfeito com as exibições do médio português. Nesse contexto, Chiquinho deverá manter-se no onze no encontro da Taça de Portugal, frente ao Braga. Um teste de exigência máxima para as águias, que sofreram no Minho a única derrota na época, e logo por números expressivos (3-0).

O regresso de Rafa, que já jogou com o Casa Pia, e a disponibilidade de Gonçalo Ramos, que recuperou de lesão e volta a estar à disposição do técnico, são boas notícias para Schmidt, que enfrenta agora (boas) dores de cabeça para formar o onze. Apesar do leque de opções alargado, Chiquinho deverá ter nova chance. Esta época, o futebolista participou em 26 encontros (1030 minutos), nove dos quais como titular.

Na zona central, Florentino mantém-se como médio mais recuado, João Mário e Aursnes parecem intocáveis e restam dois lugares para quatro "feras": Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes, Rafa e Neres.

No Minho, o principal objetivo da equipa encarnada é inverter o cenário da última visita, que terminou da pior forma, levantando, na altura, dúvidas sobre a dinâmica do conjunto da Luz. Depois do percalço, a formação de Roger Schmidt voltou a entrar num ciclo positivo, somando seis vitórias e um empate, este com o Sporting.