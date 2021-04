Chiquinho dá asas ao triunfo das águias

Rui Farinha Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica sofre susto com o empate do Santa Clara mas médio foi eficaz. Weigl e Otamendi viram amarelos e limpam a folha para o clássico com o F. C. Porto.

O Benfica voltou aos triunfos em casa, frente ao Santa Clara, por 2-1, numa partida em que esteve longe de fazer um bom jogo mas em que produziu, ainda assim, o suficiente para agarrar os três pontos.

Ao intervalo, as águias venciam mas apanharam um valente susto com o golo do empate, por Anderson, que devolveu de imediato a memória do último jogo na Luz, em que perderam diante do Gil. Apesar da ansiedade, voltaram rapidamente ao comando com um tento providencial de Chiquinho. Face ao triunfo, mantêm acesa a perseguição ao segundo lugar, ocupado pelo F.C. Porto, que dá acesso direto à fase de grupos da Champions.

Com o esquema de três centrais, os encarnados não entraram bem na partida, graças um pressing forte do rival, mas tiveram o espaço de que tanto necessitam para criar perigo, após ultrapassado o primeiro bloqueio. Sem Taarabt, de fora devido a lesão, Pizzi desempenhou bem no início a missão e só com algum azar não se colocaram cedo em vantagem, em lances em que Seferovic, o próprio Pizzi e Everton erraram o alvo por pouco.

O onze do Santa Clara, alicerçado numa estratégia ambiciosa, deixou cedo a vontade de explorar a rapidez dos avançados. Helton teve de se impor num dos seus lances perigosos e numa altura em que as águias não estavam confortáveis acabaram por marcar, contra a corrente, num autogolo de Carlos Junior.

PUB

Sem nada a perder e tudo a ganhar, o Santa Clara surgiu ainda mais ofensivo no segundo período, mantendo um pressing alto e as linhas altas no ataque. Conseguiu recuar o Benfica, manteve-o longe da sua baliza, e depois de um ou outro lance venenoso, chegou mesmo ao empate por Anderson.

Jesus fez várias alterações, sendo que a sua primeira aposta, em Chiquinho, se revelou certeira, já que foi o autor do segundo golo. O duelo terminou com os açorianos em cima e no banco Jesus fez as gestão dos cartões amarelos. Weigl e Otamendi foram admoestados, não defrontam o Tondela, mas estão aptos para o clássico com o F.C. Porto.



Sinal mais

Bom lance coletivo no segundo golo. Diogo Gonçalves fez uma excelente assistência para Chiquinho que, liberto de adversário, marcou como quis com classe.



Sinal menos

Erro grosseiro de Otamendi no golo do Santa Clara. No primeiro tento da partida, Carlos Júnior fez um corte infeliz e introduziu, de cabeça, a bola na própria baliza.



Árbitro

Numa partida fácil de dirigir, sem lances polémicos, os únicos cartões amarelos foram exibidos a "pedido" na reta final. Malheiro teve um fim

de tarde descansado.