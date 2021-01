JN Hoje às 17:22 Facebook

Chiquinho marcou o golo que vai dando a vitória às águias num jogo em que Jorge Jesus apresenta equipa bastante desfalcada devido ao surto de Covid-19 no plantel.

O Benfica vai vencendo o Nacional, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga, disputado esta segunda-feira, no Estádio da Luz.

As águias, com o estreante Svilar na baliza, entraram fortes e marcaram duas vezes nos primeiros 15 minutos, ambas por Chiquinho. O primeiro golo foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo, mas o segundo contou mesmo, com o médio a finalizar um cruzamento de Pizzi.

O Benfica vai dominando o encontro e não consentiu grandes oportunidades ao Nacional.