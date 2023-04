Chiquinho faz-se Chicão e mostra muita cabeça

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:24 Facebook

Médio sai da cartola de Schmidt e marca um minuto depois de entrar em campo. Grimaldo sentencia, de penálti. Águia tem quatro jogos para alcançar três vitórias e conquistar o título

Na reta final e decisiva do campeonato, o Benfica deu mais um (importante) passo rumo ao título. As águias venceram o Gil Vicente por 2-0, com Chiquinho a ser decisivo. O médio abriu a contagem para os encarnados um minuto depois de ter entrado. Com este resultado, o F. C. Porto está pressionado a vencer o Boavista. no domingo, para manter a distância de quatro pontos para o líder do campeonato.

Roger Schmidt voltou a apostar em João Neves no meio-campo e em Aursnes na lateral direita, mesmo com Bah recuperado de lesão e presente no banco de suplentes. O Estádio Cidade de Barcelos esteve com um ambiente eletrizante e os jogadores do Benfica absorveram essa energia. Depois da série negativa de resultados, onde era visível algum cansaço, e após uma semana entre jogos, as águias apareceram revitalizadas. Notou-se outra intensidade em vários momentos de jogo, sobretudo em Rafa e João Mário. Na primeira parte só faltou eficácia (e sorte) ao Benfica. As águias tiveram dois golos - de Gonçalo Ramos e Neres - anulados por fora de jogo e ainda falharam duas ocasiões flagrantes, com mérito para as defesas de Andrew, que ainda esta semana foi associado a uma possível mudança para o F. C. Porto.