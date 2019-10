Chiquinho regressa aos convocados, Raúl de Tomás fica de fora

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:48 Facebook

Bruno Lage convocou 20 jogadores para a visita ao Tondela, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga. Uma lista que conta com algumas novidades.

Da lista, destaque para a estreia do guarda-redes Fábio Duarte e o regresso de Chiquinho após lesão. Rafa, que se lesionou no jogo com o Lyon, ficou de fora, Assim como Raúl de Tomás. Segundo o boletim clínico das águias, o avançado espanhol sofreu um entorse no tornozelo esquerdo.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Ivan Zlobin e Fábio Duarte;

Defesas: André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;

Médios: Pizzi, Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gedson, Caio, Gabriel e Cervi;

Avançados: Jota, Seferovic e Vinícius.

O Benfica defronta, domingo, o Tondela em jogo a contar para a oitava jornada da liga. O pontapé de saída está marcado para as 15 horas.