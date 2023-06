Chiquinho seguro mesmo com Kokçu

Médio fica no plantel e vai renovar o contrato que acaba no final da época. Ganhou espaço após a saída de Enzo.

O clube da Luz reforçou o meio-campo com Orkun Kokçu, médio turco preferido de Roger Schmidt, mas a entrada do investimento mais elevado da história das águias (25 milhões, mais cinco por objetivos), sabe o JN, não interfere com a permanência de Chiquinho, elemento que assumiu o lugar de Enzo Fernández e está no último ano de contrato. Ao que apurámos, apesar da profunda melhoria da concorrência, o médio está seguro no plantel e, por se encontrar no último ano de contrato, vai à partida renovar com os encarnados.

Chiquinho foi um dos jogadores mais importantes das águias em 2023, principalmente após a saída de Enzo Fernández. Desde que o argentino deixou a Luz, o jogador foi titular em 17 dos 21 embates que somou pelas águias, estatuto exercido tanto na posição "oito" como na "seis", a substituir Florentino. O médio de 27 anos formou, inclusive, dupla com João Neves na reta final do campeonato. É provável que tenha agora maior dificuldade em jogar, mas continua a ser uma opção válida para Schmidt.

PUB

Por outro lado, os encarnados continuam no mercado à procura de um lateral esquerdo, face à saída de Grimaldo. Depois de Kerkez, internacional húngaro, pelo qual houve negociações, numa hipótese que se tornou muito dispendiosa, ontem surgiu o nome de Jurásek, internacional checo do Slavia de Praga.

Ao que apurámos, o futebolista, de 22 anos, está referenciado e foi observado pela estrutura, mas não faz parte dos atuais planos do clube no processo da sucessão do lateral espanhol.