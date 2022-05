Choque com pai de Rúben Dias valeu dois olhos negros a Noel Gallagher

JN Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A reviravolta épica do ​​​​​​​City frente ao Aston Vila (3-2) valeu o título à equipa de Manchester e dois olhos negros ao músico Noel Gallagher, que chocou com o pai de Rúben Dias durante os festejos do terceiro golo da equipa de Pep Guardiola.

A história foi contada pelo próprio músico ao programa "talkSPORT", no qual revelou não ter visto os últimos minutos do encontro por estar a receber assistência médica numa ambulância.

"Quando marcámos o terceiro golo, foi o caos nas bancadas. Estávamos sentados junto ao camarote do Rúben Dias. Peguei no meu filho de onze anos, estava a levantá-lo como se fosse o troféu da Premier League, mas quando me virei vi o pai do Rúben Dias a vir na minha direção e chocámos de cabeça. Quando dei por mim, estava no chão, coberto de sangue. Não vi nada durante dois minutos", contou o antigo vocalista da banda Oasis.

Já com os dois olhos negros, Gallagher acabaria por se cruzar com o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, após o encontro, que lhe perguntou o que tinha acontecido à sua face. "Muitos adeptos perguntaram-me: Estás bem, o que te aconteceu à cara? E eu respondo-lhes: Nunca vão adivinhar", contou.

E como ficou o pai de Rúben Dias após o choque? "Não tem uma única marca. É um homem grande, parece um urso. Quase que me arrancou os dentes...", brincou Noel Gallagher.