Choque de cabeças causa traumatismo ao leixonense Pedro Pinto

Decorria o minuto 52 do embate entre Leixões e Estoril, da Liga 2, quando um choque violento de cabeças entre Pedro Pinto e Harramiz, na área da equipa da casa, levou à substituição forçada do defesa leixonense.

Ainda com o encontro a decorrer, o jogador de 26 anos seguiu para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos e a TAC realizada detetou um traumatismo cranioencefálico, mas sem "alterações de relevo", segundo divulgou o Leixões. Pedro Pinto foi suturado com dez pontos ao corte na cabeça e já se encontra em casa, em repouso.

No plano desportivo, os canarinhos levaram a melhor sobre a equipa do Mar (1-0), com o único golo da partida a ser apontado por André Vidigal (70 minutos), em jogo da 21.ª jornada da Liga 2.