Pânico no relvado do Estádio Nacional. Nanu sofreu concussão cerebral

JN Hoje às 21:38, atualizado às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A partida entre o Belenenses SAD e o F. C. Porto (0-0) ficou marcada pelo choque entre Nanu, dos dragões, e o guarda-redes dos lisboetas Kritciuk. Defesa sofreu concussão cerebral.

O cronómetro marcava 85 minutos quando se instalou o pânico no relvado, com o defesa do F. C. Porto a sofreu um violento choque com o guarda-redes do Belenenses SAD, que o deixou prostrado vários minutos.

O árbitro Fábio Veríssimo interrompeu prontamente o encontro para que o jogador pudesse ser assistido pela equipa médica portista, face à gravidade da situação.

Os companheiros de equipa e os adversários mostraram-se bastante preocupados com o estado de saúde de Nanu.

A ambulância entrou em campo para ajudar a equipa média azul e branca a prestar os primeiros socorros ao defesa, que esteve vários minutos a ser assistido antes de ser transportado ao hospital.

No final do encontro, o capitão do F. C. Porto Pepe, na entrevista rápida à SportTV, avançou que o colega de equipa já estaria consciente quando a ambulância saiu do estádio.

O jogador foi transportado ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde realizou uma TAC, tendo-lhe sido diagnosticado uma concussão cerebral, segundo uma nota divulgada pelos dragões no site oficial.

PUB

"Nanu sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço. Os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanu continuará em observação na unidade hospitalar lisboeta", pode ler-se na nota.

Os azuis e brancos confirmam ainda que o jogador "recuperou os sentidos no relvado".