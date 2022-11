Chorou a morte do avô e horas depois competiu no Mundial

O defesa do País de Gales Neco Williams revelou, após o jogo contra os Estados Unidos, que soube da morte do avô na noite anterior ao seu primeiro jogo em Campeonatos do Mundo. No final, emocionou-se e apontou para o céu, dedicando o jogo ao parente falecido.

"Ontem [domingo] soube da notícia mais difícil que alguma vez tive de enfrentar, que foi a minha mãe contar-me que o meu avô tinha falecido. Passar de chorar o dia inteiro para ser titular num jogo do Mundial foi muito complicado, mas consegui-o através do apoio da minha equipa e família. Por isso, dedico este jogo e este ponto importante ao meu avô", escreveu Neco Williams, no Twitter.

O País de Gales empatou a uma bola frente aos Estados Unidos, depois de ter entrado a perder. O golo marcado por Gareth Bale foi o primeiro da seleção gaulesa em Campeonatos do Mundo desde 1958.