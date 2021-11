Choupo-Moting e Kimmich infetados com covid-19

JN/Agências Hoje às 17:48, atualizado às 19:14 Facebook

O avançado camaronês Choupo-Moting e o médio Joshua Kimmich, do Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, testaram positivo à covid-19, revelou esta quarta-feira o clube alemão.

"Eric Maxim Choupo-Moting testou positivo ao coronavírus. O jogador ofensivo do FC Bayern está em consulta com o departamento de clínico e em isolamento doméstico. Está a sentir-se bem, dentro das circunstâncias", lê-se em comunicado da equipa bávara.

O Bayern Munique visitou terça-feira o Dínamo Kiev e ganhou, por 2-1, no Estádio Olímpico da capital ucraniana, na quinta e penúltima jornada do Grupo E da Champions, estando já apurado para os oitavos de final, no primeiro lugar. Choupo-Moting não atuou no relvado de Kiev nem esteve no banco de suplentes.

Pouco depois do anúncio do teste positivo do avançado, os germânicos comunicaram o teste positivo do médio Joshua Kimmich, que não tomou a vacina. O jogador, que recusa a vacina "por razões pessoais", está já a cumprir isolamento em casa, situação que acontece pela segunda vez este mês.

Para além de Choupo-Moting e Kimmich, outros três jogadores não foram vacinados: Serge Gnabry, Jamal Musiala e Michael Cuisance.

Confrontado com esta situação, o Bayern decidiu reduzir o salário dos jogadores não vacinados do clube.