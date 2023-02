Christian Atsu, o ganês foi campeão pelo F. C. Porto em 2012/13

Tomás Almeida Moreira Hoje às 17:44 Facebook

Avançado fez este domingo o golo da vitória do Hatayspor sobre o Kasimpasa. Continua desaparecido após o sismo desta madrugada, na Turquia.

Christian Atsu, o extremo internacional pelo Gana que está desaparecido em Hatay na sequência do sismo que abalou a Turquia, chegou ao F. C. Porto com 17 anos e jogou várias épocas na Premier League.

O nome de Christian Atsu não é desconhecido no futebol português. O avançado chegou a Portugal em 2009, proveniente da Academia do Feyenoord, no Gana, para os juniores dos dragões, ainda com 17 anos.

Foi chamado à equipa principal dos azuis e brancos pela primeira vez em 2010/11, por André Villas-Boas, mas não chegaria a estrear-se pelo F. C. Porto até 2012/13. Pelo meio, um empréstimo promissor no Rio Ave garantiu que ficasse no plantel de Vítor Pereira.

No final da temporada, onde realizou 32 jogos de dragão ao peito, transferiu-se para o Chelsea, a troco de três milhões de euros.

A passagem de Atsu pelo clube inglês ficou marcada pelos sucessivos empréstimos (Vitesse, Everton, Bournemouth, Málaga e Newcastle), que não lhe permitiram realizar qualquer jogo com a camisola dos blues.

No verão de 2017, terminou a ligação contratual com o Chelsea e mudou-se em definitivo para o Newcastle, por 7,5 milhões de euros, onde jogou regularmente por mais três temporadas.

Em 2020/21, fez apenas uma partida pelos "magpies", passando grande parte da época na equipa sub-23 do clube.

Findo o contrato com o Newcastle, Atsu reforçou, a custo zero, os sauditas do Al-Raed, onde realizou apenas oito encontros em 2021/22.

No início da presente temporada, o ganês foi anunciado como jogador do Hatayspor, da Liga turca. Ontem, Atsu marcou o golo da vitória (1-0) frente ao Kasimpasa. O jogador entrou a oito minutos do fim e ainda foi a tempo de fazer a diferença, marcando nas compensações.

O jogador de 31 anos está desaparecido na sequência do sismo de 7,8 na escala de Richter que abalou a Turquia esta madrugada.

Alguns clubes que Atsu representou já reagiram, através das redes sociais, ao desaparecimento do jogador.