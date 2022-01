Christian Eriksen vai treinar na equipa B do Ajax

JN/Agências Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu em junho uma paragem cardiorrespiratória no Euro2020, vai treinar com a equipa B do Ajax até encontrar um novo clube, revelou o emblema neerlandês.

"Estou muito feliz de aqui estar. Conheço as pessoas do Ajax, é como voltar a casa", considerou o médio, de 29 anos, que não voltou a jogar desde o incidente clínico e, já em dezembro, chegou a acordo de rescisão com o Inter de Milão.

Desde a paragem cardíaca, no jogo entre Dinamarca e Finlândia (0-1), em 13 de junho do último ano, o jogador não voltou a pisar os relvados, e passou a ter um desfibrilador no peito, o que é contraindicado para a prática de futebol em Itália.

Já este ano, o médio revelou que tem como objetivo estar no Mundial2022 com a Dinamarca.

"Quero voltar a estar ao meu melhor nível, o mais depressa possível, para que quando encontre um clube possa estar bem o mais rapidamente", assinalou Eriksen, que no Ajax B treinará sob o comando do ex-futebolista John Heitinga.

A possibilidade de Eriksen jogar pelo adversário do Benfica na Liga dos Campeões não está em cima da mesa, mas o jornal holandês De Telegraf adiante que o empresário do dinamarquês negoceia uma possível ida para o Brentford, equipa da Liga inglesa treinada pelo também dinamarquês Thomas Frank.