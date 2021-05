Christian Merli e José Correia lideram Rampa de Boticas

Joaquim Gomes Hoje às 10:21 Facebook

O italiano Christian Merli e o português José Correia lideram já a classificação da Rampa de Boticas, iniciada este sábado, na primeira ronda do Campeonato Europeu de Montanha, que termina este domingo.

Christian Merli (Osella FA30) foi o piloto mais rápido na primeira subida oficial de prova da Rampa Internacional de Boticas, competição inaugural do Campeonato da Europa de Montanha, ao deixar o compatriota e rival Simone Faggioli (Norma M20 FC) a 1.785s de diferença. José Correia (Osella PA2000) lidera entre os portugueses.

O grande duelo entre estrangeiros foi travado pelos dois italianos mais queridos do público português, Merli e Faggioli, que na região transmontana do Alto Tâmega deixaram em aberto a final, disputada no domingo, que será chuvoso.

Por isso, a organização decidiu antecipar para sábado uma das três subidas de prova do Campeonato Europeu - para a classificação final conta o somatório dos dois melhores tempos -, restando agora saber qual dos dois pilotos se adaptará melhor ao piso molhado nos 5.110 metros do traçado sinuoso mas apetecido desta Rampa de Boticas.

Merli, de 48 anos, que foi duas vezes campeão europeu, subiu a rampa transmontana à impressionante média de 153,21 km/hora, enquanto o seu compatriota Faggioli, de 43 anos, o piloto mais titulado de sempre (11 títulos) deste campeonato, ficou a vê-lo a uma distância inferior a dois segundos.

José Correia em destaque

No Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, o campeão em título José Correia, que há duas semanas entrou na época de 2021 com o pé direito, ao sagrar-se vencedor na Rampa da Arrábida, esteve sempre na liderança nas três subidas de treinos. Na primeira subida de prova confirmou a superioridade, ao deixar António Rodrigues (BRC CM05Evo) a mais de dois segundos, sendo Nuno Guimarães (Silvercar) terceiro mais rápido.

Luís Delgado (KIA Ceed TCR) travou, na classe Turismo 2, um duelo animadíssimo com Joaquim Teixeira (Seat Cupra TCR), outro piloto transmontano, conseguindo o primeiro partir agora em vantagem (de 5 segundos), para as duas subidas deste domingo.

A competição é organizada pelo Demoporto - Clube de Desportos Motorizados do Porto, com apoio da Câmara Municipal de Boticas, inserida ainda no Campeonato Português de Montanha JC Group, realizando-se sempre sem público e com todas as normas sanitárias.