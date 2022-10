"Chuchu" insular deixa castores mais esfomeados

Equipa de João Henriques vence pela primeira vez na Liga. Pacenses sozinhos no último lugar.

A 11.ª jornada do campeonato abriu com uma autêntica final entre aflitos. Ainda sem qualquer triunfo e com apenas dois pontos conquistados cada um, Paços de Ferreira e Marítimo procuravam dar a volta aos acontecimentos, mas apenas a equipa insular o conseguiu, graças a uma exibição personalizada e com momentos de bom futebol.

O cabeceamento do avançado venezuelano Jesús Ramírez, conhecido como "Chuchu", acabou com o jejum maritimista e deixou a equipa de José Mota ainda mais esfomeada de pontos.

A formação de João Henriques pareceu sempre mais esclarecida e, já depois do tento solitário, aos 28 minutos, teve duas oportunidades de ouro para ampliar a vantagem, mas Léo Andrade e André Vidigal foram perdulários. O Paços voltou do intervalo a todo o gás, conseguiu duas chances para empatar, mas, de repente, eclipsou-se.

O Marítimo fez brilhar Jordi e apenas nos descontos voltou a pairar a possibilidade do empate. Butzke teve o 1-1 na cabeça, mas Trmal voou para segurar os três pontos do Marítimo.